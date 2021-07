Uit ambt gezette Oosterhoutse notaris nu ook failliet

OOSTERHOUT - De Oosterhoutse notaris die vorige week door de Kamer voor het Notariaat uit zijn ambt is gezet, is dinsdag door de Bredase rechtbank failliet verklaard.

Dat blijkt uit gegevens in het Centraal Insolventieregister. De man is uit zijn ambt gezet, vanwege de ‘trage en onzorgvuldige’ afwikkeling van een erfenis. De kwestie loopt al ruim dertien jaar. In deze periode zijn verschillende erfgenamen overleden zonder een cent te hebben ontvangen.

De notaris had ruim twee ton in beheer van een in 2007 op 77-jarige leeftijd overleden vrouw. De lange duur van de afwikkeling van de erfenis heeft tot gevolg gehad dat meerdere erfgenamen inmiddels overleden zijn. Volgens de Kamer voor het Notariaat heeft de notaris pas na dertien jaren concrete informatie gegeven aan de erfgenamen over de omvang en samenstelling van de nalatenschap. De opgestelde boedelbeschrijving beschouwt de Kamer als een blamage. Daarnaast heeft de notaris gedurende de gehele periode aanzienlijke kosten berekend voor de afwikkeling van de erfenis.

De tuchtrechter heeft in deze zaak en in andere zaken al eerder tuchtmaatregelen aan de man opgelegd. De Kamer neemt het de man extra kwalijk dat hij deze eerdere waarschuwingen in de wind heeft geslagen. Hij kreeg allen al sinds 2015 onder meer twee waarschuwingen, een boete van vijfhonderd euro, een schorsing van een week vanwege een gebrekkige financiële administratie en nog een schorsing naar aanleiding van een klacht.

Het notariskantoor in Oosterhout heeft verder nog twee vaste medewerkers. De zaken die de notaris behandelde zijn overgenomen door een notaris in Breda.