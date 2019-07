Typisch Hollandse meezingers op Oosterhout Live

OOSTERHOUT - Het Nederlandstalige lied was zaterdagavond opnieuw kenmerkend voor de elfde editie van Oosterhout Live. Het Lukwelpark was goed gevuld: zo'n 4.000 mensen blèrden mee op de hits Zij weet het van Tino Martin en Mijn favoriet van Raymon Hermans.

Iemand in het publiek die volop mee aan het meezingen is, is Marian (43). Samen met een Indiase vriend - hij kan de tekst van de muziek helaas niet verstaan, maar toch danst hij gezellig mee - staat ze te genieten van de Nederlandstalige hits die voorbijkomen. Al stralend zegt ze: "Ik ben een groot van fan Nederlandstalige muziek. Dat is toch leuk, dat meeblèren op de muziek. Er heerst hier een goed sfeertje."

Regenachtig

,,Ach, op het regenachtige weer heb ik helaas geen invloed", begint organisator Arnoud Kastelijns, ,,Maar het benadeelt de gezelligheid in ieder geval niet. Kijk om je heen, het is genieten alom."

Dit jaar treden Nederlandse artiesten als John West, Tino Martin en Wesly Bronkhorst op. ,,Ik ben trots op al die mensen die ieder jaar weer naar Oosterhout Live komen om een Hollands avondje gezelligheid te vieren. Het is me weer feestje dit jaar, regen of geen regen."

Quote Dit is alweer de elfde keer dat ik kaarten heb gekocht voor Oosterhout live. Ik heb dus geen editie gemist. Huub, bezoeker

Trouwe fan

Huub (50), die aan een drukke tafel bij de VIP ruimte staat, kijkt blij. ,,Dit is alweer de elfde keer dat ik kaarten heb gekocht voor Oosterhout live. Ik heb dus geen editie gemist en ga vaker naar dit soort Oosterhoutse festivals. De muziek, de gezelligheid, vrienden en familie om mij heen: het is een goed en vooral gezellig feestje.”

Ieder jaar koopt Huub speciaal kaarten voor de VIP-ruimte om een avond te genieten met zijn familie en vrienden. ,,Dit jaar valt het weer goed in de smaak bij mij. Ik heb een ruime muzieksmaak, maar dat Nederlandstalige is toch altijd zo gezellig. Allemaal meezingers, hè."

Oosterhout live naar 18+

Dit jaar konden zestienjarigen onder begeleiding van volwassenen het festival binnen komen, maar dat zou wel eens de laatste keer kunnen zijn, denkt Kastelijns. ,,Het is een muziekfestival waar alcohol wordt geschonken en helaas is het dit jaar misgegaan: er is tóch alcohol terecht gekomen bij minderjarigen."