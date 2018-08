Twist over sluiting Van Puijfelik blijft duren

Het terrein van Van Puijfelik moet twaalf maanden dicht van burgemeester Marcel Fränzel. Reden is de vondst van cocaïne begin dit jaar op die locatie. Het ging om een drugstransport vanuit Ecuador. Afgelopen juli gingen de deuren op slot.

Advies

Twee partijen maken bezwaar tegen de sluiting: het bedrijf zelf en de eigenaar van de grond, transportondernemer Van Wanrooy. De adviescommissie van de gemeente geeft advies over de bezwaarschriften. "Normaal gesproken wordt dat advies opgevolgd", verklaart een gemeentewoordvoerder. "Als de burgemeester van dat advies wil afwijken, dient hij dat goed te motiveren. Wij gaan ervan uit dat het besluit goed is afgewogen en onderbouwd, maar we weten niet hoe de commissie hierover oordeelt."