Twirlkampioen Femke de Bont (17) uit Oosterhout denkt niet aan stoppen

,,Ik ben, zoals de meesten jong begonnen. Was 3 jaar toen ik al met mijn moeder mee ging naar een wedstrijd. Op 5-jarige leeftijd deed ik voor het eerst zelf mee.'' Het sprak haar meteen aan. ,,Vooral de combinatie van dansen en trucs doen.''

De Oosterhoutse is bescheiden. Ze vindt zichzelf 'niet supergoed'. ,,Twirltechnisch ben ik niet de sterkste. Maar ik heb vijf jaar aan de dansacademie in Rotterdam gestudeerd. Daardoor is mijn dansniveau flink omhoog gegaan. Zo kan ik een complete act neerzetten.''

Volgens Femke is majorette een sport die je kunt leren. ,,Zeker de kunstjes met je baton (het 'stokje' red.). Al heeft het ook wel met je lichaam te maken. Zo heb ik een hoge wreef, waardoor ik ver kan doorstrekken. Dat is mooier."

Trainen

Tot in den treure trainen, daar doet Femke niet aan. ,,De meesten hebben één show per seizoen. Ik wissel regelmatig. Dan ben ik de muziek beu of hoor ik een ander leuk liedje. Het is voorgekomen dat ik vrijdag bedacht een nieuwe show te doen en zondag al moest optreden. Ik word dan weleens voor gek verklaard.'' Maar voor Femke werkt het. ,,Omdat ik dan moet blijven nadenken en opletten wat ik doe. Alleen bij een EK doe je dat natuurlijk niet. Dan kun je geen enkel risico lopen. Zenuwachtig ben ik overigens altijd en voor elke wedstrijd.'' De eerstvolgende, grote staat al weer voor de deur: het NK.

Femke denkt nog lang niet na over stoppen. ,,Toen ik naar Rotterdam ging, sprak ik met mijn ouders af even geen wedstrijden te doen. Maar dat hield ik niet vol. Ondanks dat ik daarmee het enige vrij moment in mijn weekend verloor.''