Twintig snelheidsduivels op Bredaseweg in Oosterhout beboet

Struikel je over de laadkabel? Dan stop je hem toch in de grond

11:15 DONGEN - Het is een groeiende ergernis van velen: laadkabels voor elektrische auto’s. Waar laat je ze? Hoe voorkom je dat je erover struikelt? In Dongen hebben ze er wat op gevonden. De kabel ‘verdwijnt’ daar in het trottoir.