Twintig DJ's gaan de lucht in om lokale horeca, cultuur, ondernemers en verenigingen te steunen

Het zijn sinds maart vorig jaar barre tijden voor iedereen die normaal voor publiek werkt. De coronaregels maken bijna niets mogelijk in de cultuurwereld, voor horeca en verenigingen. ,,We waren eigenlijk van plan om op 30 december een muziekmarathon te houden. De animo was zo groot dat we besloten hebben het groot aan te pakken”, zegt Coen van der Heijden. DJ's in actie. Als startdatum is 15 januari om 20.00 uur gekozen.

Glimlach

De insteek blijft om mensen een glimlach te bezorgen. Diverse dj's, van allround en bruiloften tot mensen die een professionele set draaien, doen mee. Lokaal bekend zijn onder meer Wim Machielsen, D’n Dolk van FM en Frits Hendriks die vroeger bij D’n Door draaide.

Volledig scherm Inwoners kunnen een plaatje aanvragen en geld doneren aan een vereniging, club, horeca of vereniging door bijgaande QR-code te scannen. © DJ's in actie

Het podium wordt opgesteld in de sporthal van De Molenwiek in Molenschot. ,,Een soort Glazen Huis, maar dan zonder publiek aan de deur. De DJ's zijn alleen via HalloGilzeRijen of internet te zien. Een plaatje aanvragen en doneren kan via een tikkie door het scannen van een QR-code op Facebook.”

Quote Wat is nou leuker om een club of zaak te steunen met zelf gekozen liedjes.

Gotcha en de DJ's doen het allemaal gratis. De donaties komen eerst op een tussenrekening. ,,Het geld gaat echt naar het doel dat de mensen kiezen. We weten dat sommigen op omvallen staan. Wat is nou leuker om een club of zaak te steunen met zelf gekozen liedjes.” De organisatie schrijft de verenigingen aan hun leden op te roepen mee te doen en maakt onder meer video's voor Facebook.