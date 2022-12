Twins-oprichter Jos Peters overleden

Opbouw DongenIce: ‘Zeshonderd meter ijsbaan sjouwen, daar heb je veel mensen voor nodig’

DONGEN - Het Wilhelminaplein verandert in korte tijd in ‘de winterhuiskamer’ van Dongen. De opbouw van de ijsbaan is gestart. Een grote groep vrijwilligers werkt nu hard om te zorgen dat vanaf vrijdag 16 december iedereen kan genieten van DongenIce.

7 december