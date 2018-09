Twins honkbalt in Japanse sferen

''Een geweldige kans om hem eindelijk eens in het echt te zien spelen. Ik woon in Amsterdam maar kom uit Japan en volg het Japanse honkbal op de voet. Het is echt onze volkssport. Nakashima heeft voor Yakult Swalows gespeeld, een grote club in Tokyo'', vertelt Genki Hirata (32) enthousiast.

Grootste sport in Japan

Ook organisator Martin Aaldijk (46) is gek op het Japanse honkbal. ''Ik heb als kind in Japan gewoond, zo heb ik het leren kennen. Hier in Nederland is honkbal heel kleinschalig maar in Japan is het de grootste sport'', verklaart hij. Drie jaar geleden werd het evenement voor het eerst georganiseerd. ''We hadden toen voor het eerst een Japanse speler in ons team en zijn toen ook zelf naar Japan gegaan om contacten te leggen'', herinnert Aaldijk zich. ''Er zijn hier in de regio best veel Japanse zakenlieden die het leuk vinden te komen kijken. Het is ook heel bijzonder dat de Japanse ambassadeur Hiroshi Inomata er voor de derde keer bij is'', vult clubvoorzitter Alex Smeekes (46) aan.