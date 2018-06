Twijfels D66 over zonneparken Dongen

Meer dan helft risicobe­drij­ven in de fout

14:06 DEN BOSCH/BREDA - Nog niet de helft van de bedrijven die in Brabant met gevaarlijke stoffen werken, lukt het om te voldoen aan veiligheidseisen. Slechts 45 procent is vorig jaar ongeschonden door de inspecties gekomen. De rest is het niet gelukt om zich te houden aan de regels van het Besluit risico’s zware ongevallen (Brzo).