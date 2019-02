Twee winkeldieven op heterdaad betrapt in Made

Het was even rustig, maar er staat weer een vrachtwa­gen vast onder de brug in Waalwijk

10:18 WAALWIJK - Het leek even goed te gaan onder de beruchte brug in Waalwijk aan de Hertog Janstraat, maar vrijdagochtend ging het weer mis. Een volgeladen vrachtwagen heeft zich klemgereden en de schade is groot.