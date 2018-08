Twee tieners gewond bij woningbrand in Dongen

Donor gezocht voor Nick (19) met leukemie

22:45 RIJEN/BREDA - "Hij heeft nog een hoop te doen hoor. Een opleiding, een eigen auto, kinderen krijgen... We weigeren hem op te geven. Doen we gewoon niet." Angelique Coolen kijkt naar haar zoon Nick, tegenover haar aan tafel. Ze is vastberaden om hem door de hel die leukemie heet, te slepen. De opgave is om een stamceldonor te vinden die Nick kan helpen te genezen. Er hebben zich al zo'n 50.000 donoren gemeld, maar de gezochte match zit er nog niet bij.