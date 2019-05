Twee raadsleden Gemeentebelang beginnen nieuwe partij

Marieke stopt na 13 jaar als voorzitter van dorpshuis Den Hout: ‘Het is alsof je een bedrijf runt’

11:53 DEN HOUT - Marieke van Berkel was 13 jaar lang het gezicht van Den Brink in haar rol als voorzitter van stichting Dorpshuis Den Hout. In april leidde ze haar laatste bestuursvergadering en trad ze af als voorzitter. ,,Het dorpshuis was mijn kindje, maar ook dat moet je loslaten", stelt ze.