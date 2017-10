Twee Oosterhouters vast in onderzoek misbruik Tikkie-app: ook forse drugsvangst

Slachtoffers die op Marktplaats een advertentie zagen met een mobiel telefoonnummer erbij, namen via WhatsApp contact op met de verkoper. Om vertrouwen te winnen werd voorgesteld om met de Tikkie-app een betaling van 1 cent te doen. De verdachten beschikten over een phishingwebsite die identiek was aan de originele website van Tikkie. De verkopers op Marktplaats werden vervolgens naar deze namaaksite gelokt.



Vervolgens kreeg de verkoper tijdens de pogingen om in te loggen en de cent over te maken een aantal malen een foutmelding. Gedurende de inlogpogingen werd door de verdachten, met de gephishte inloggegevens van het slachtoffer, toegang tot diens bankrekening verkregen en in zeer korte tijd leeggeroofd.