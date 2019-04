Twee ongelukken op Vijf Eikenweg in Dorst met zes auto's

Frans Jansen Elektro stopt: ‘Mensen blij maken, dat ga ik missen‘

9:10 OOSTERHOUT - Helemaal droog houdt Arno Knoop het niet. “Toen het net bekend was, kwam ik niet verder dan twee zinnen... Daarna liet ik mijn vrouw het verhaal verder doen.“ Maar deze vrijdag kan Knoop goed vertellen over het moeilijke besluit dat hij en zijn vrouw Yvonne hebben genomen: ze stoppen met hun elektrozaak in Oosterhout.