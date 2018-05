Twee ongelukken op A59; files lossen op

video De bijzondere band tussen kunstenaar Christo en Janus Vaten in Oosterhout: 'Het is een eer. Elke klus weer'

6 mei OOSTERHOUT - 'Wat gaaf'. Dat was het eerste wat Ton Janus dacht toen kunstenaar Christo met een bouwtekening van zijn nieuwste kunstwerk aanklopte. De order: 7.506 vaten voor een piramide in een vijver in Hyde Park. Hartje Londen. Ton: ,,Wij zijn op deze markt lang niet de grootste speler. Je hebt in Engeland zelfs meerdere producenten. En dan kiest hij maar mooi voor Janus Vaten uit Oosterhout."