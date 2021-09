Twee meisjes (15 en 17) aangerand door fietser in Made, man (53) aangehouden

Jongeren in Gilze en Rijen krijgen een JOP om te chillen, maar gaat het ook werken?

7 september RIJEN - Jongeren van Rijen en Gilze kunnen vanaf de herfstvakantie terecht bij de nieuwe jongerenontmoetingsplekken (JOP). In Rijen komt deze bij de Uitvang. In Gilze bij het Water aan de Warande. In het voorjaar van 2022 bekijkt de gemeente of de locatie voor iedereen voldoet. Een zware bevalling lijkt volbracht, in ieder geval voorlopig.