Twee mannen uit Breda aangehouden na vondst 21 zakjes cocaïne in Oosterhout

Flip Colin (22) uit Oosterhout wil wereldre­cord snelfiet­sen van 121 km per uur verbreken

27 juli OOSTERHOUT - Flip Colin (22) uit Oosterhout maakt deel uit van het Human Power Team. Zij onthulden vandaag hun nieuwste aerodynamische ligfiets bij het Nationaal Militair Museum in Soesterberg. Met deze ligfiets, genaamd de VeloX 9, wilt het team in september het wereldrecord snelfietsen van 121,8 km per uur verbreken in de Nevada woestijn in Amerika.