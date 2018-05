Twee mannen gewond door botsing op Logistiekweg in Oosterhout

VIDEO Bestuurder belandt in de sloot naast A16 bij Langeweg

10:21 LANGEWEG - Een bestuurder van een bestelbusje is zaterdagochtend vroeg in de sloot naast de A16 bij Langeweg beland. De man kwam door nog onbekende oorzaak met zijn auto in een slip en belandde naast de snelweg in een sloot. De bestuurder raakte gewond aan zijn nek en is per ambulance naar het ziekenhuis overgebracht.