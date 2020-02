Twee mannen beroven 16-jarig meisje in Oosterhout

Optocht door laten gaan of niet? ‘Windkracht 5 is rijden, 6 is overleg en 7 is afgelas­ting’

21 februari Lampegat heeft de knoop vrijdagmiddag al doorgehakt en de carnavalsoptocht afgelast, de optocht in Roosendaal gaat daarentegen gewoon door. In andere plaatsen houden bouwers met samengeknepen billen de weersvoorspellingen in de gaten. Want het spant erom dit weekend, met windkracht 5 en windstoten tot wel kracht 8.