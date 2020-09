Twee maanden Go-scooter in Oosterhout hoe staat het ervoor?

OOSTERHOUT - Je kunt er niet meer om heen. De felgroene e-scooters van Go Sharing staan sinds een paar maanden in Oosterhout en de reacties zijn wisselend. Mensen waarderen het milieuvriendelijke karakter en het eenvoudige gebruik van de scooter, aan de andere kant klinkt kritiek omdat de scooters voor nogal wat overlast zouden zorgen.

“Ik vind het een heel goed initiatief en ik heb er ook bijna geen last van. Het is niet dat ik hem zelf gebruik maar ik zie er wel veel jongeren op rijden en plezier van hebben”, vertelt mevrouw De Laat, woonachtig in het centrum van Oosterhout. De scooters die sinds 21 juli in Oosterhout staan om mensen te motiveren minder de auto of het openbaar vervoer te pakken is goed ontvangen.

Lloyd Drop van Go Sharing, het bedrijf dat de e-scooters plaatste, is blij met dit soort positieve reacties. “Het is fijn als je product of dienst als een goede toevoeging wordt gezien. Oosterhout is echt een stad die valt onder onze regionale visie. Het doel is om op een leuke manier het gebruik van de auto in en tussen steden te verminderen.” Ondanks de positieve geluiden hebben mensen ook last van de scooter.

Overlast aanpakken

De Oosterhoutse Fiona van Os vindt het ook een goede ontwikkeling dat er elektrische scooters zijn maar ziet toch dat er misbruik van de e-scooters wordt gemaakt. “Je kan niet zeggen dat je ze niet ziet rijden met die kleur. Ik wil niet zeggen dat ik me er echt aan stoor maar je ziet ze soms wel heel hard door de wijken rijden en allerlei rare stunts uithalen.”

Lloyd Drop zegt in contact te staan met de gemeente en handhaving over de overlast die de scooter geeft. “In verband met de overlast willen we dat de gebruikers zo goed mogelijk geïnstrueerd worden en hebben we een puntensysteem voor goed gedrag. Hiermee kan een gebruiker korting op een volgende rit verdienen.”

Korting voor lange afstand

Voornamelijk jongeren gebruiken de e-scooters, Bugra Ozbek (18) rijdt er vaak op. “Het is heel handig om binnen Oosterhout even snel naar iets of iemand toe te kunnen. Alleen voor langere afstanden vind ik het te duur.”

Je betaalt voor de scooter 29 cent per minuut dat je erop rijdt. Dat zou beteken dat je bij 20 euro betaalt voor een retourtje Breda. “Als ze voor langere afstanden korting zouden aanbieden, bijvoorbeeld 15 euro om naar Breda en terug te kunnen, zou ik dat gelijk doen”, aldus Bugra.

Xavier Reeven, ook 18, snapt wel dat mensen last van de scooter ervaren. “Je ziet ze vaak in de bosjes liggen en ze staan vaak bij mensen pal voor de deur. Ik irriteer me daar niet aan maar ik begrijp wel dat ouderen dat doen.”

Niet illegaal, maar niet netjes

Ook de bij de politie ziet men de positieve en negatieve kant. “Wij vinden ook dat de Go-scooter een goed alternatief is voor de auto. Het is alleen jammer dat mensen erop rijden zonder rijbewijs en de scooters overal maar neer gooien. Daarom zijn we nu ook al bezig met controles”, vertelt politiewoordvoerster Mireille Aalders. “Niet alles wat je fout doet met de scooter is illegaal maar denk aan de rest van de buurtbewoners en houd het netjes.”