Twee lichtgewonden bij botsing op kruising in Raamsdonksveer, brandweer moet gevaarlijke stoffen opruimen

UPDATE Opgepakte chauffeur die geel hesje doodreed is man (56) uit Dongen

13:24 TILBURG - De vrachtwagenchauffeur die wordt verdacht van opzettelijke aanrijding van een geel hesje, bij de grens bij Maastricht, is zaterdagavond opgepakt. Dat bevestigt het parket van Luik. Het gaat om een 56-jarige man uit Dongen, die in de regio Tilburg werd aangehouden. Het parket in Luik stelt dat het eerste verhoor zondag al in Nederland zal plaatsvinden.