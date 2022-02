Twee jongens (17 en 18) verdacht van inbraak in Oosterhout

Benzineauto’s in Oosterhout binnenkort verleden tijd? ‘We gaan allemaal aan de laadpaal’

OOSTERHOUT - Het begin is bescheiden, maar binnenkort rijden er in Oosterhout niet veel benzineauto’s meer. Dat is de verwachting van duurzaamheidswethouder Marcel Willemsen. Hij startte gisteren in de wijk Slotjes-Midden twee laadpalen voor de inwoners. De wethouder was enthousiast: ,,We kunnen dit in heel Oosterhout doen.”

