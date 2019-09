Twee jaar cel geëist voor onveilig verwijderen asbest op camping Oosterhout

Register tegen heling ook in Gilze en Rijen

8:00 RIJEN - Opkopers van tweedehands spullen in Gilze en Rijen krijgen een BOA of de politie op bezoek. De vraag is of zij zich willen inschrijven bij het digitaal opkopers register (DOR). Via dit register is snel duidelijk of aangeboden spullen gestolen zijn en wordt heling voorkomen. ,,We willen het criminelen zo moeilijk mogelijk maken te verdienen aan inbraken”, zegt burgemeester Jan Boelhouwer.