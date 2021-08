Twee inzittenden van buggy zwaargewond bij ongeval in Raamsdonksveer

Na lange coronapau­ze vaart (gloednieuw) Markpontje weer tussen Terheijden en Breda

5 augustus TERHEIJDEN - Anderhalf seizoen lag het Markpontje uit de vaart. Maar vanaf maandag is het weer mogelijk om over het water te pendelen tussen Terheijden en de Haagse Beemden. In een gloednieuwe boot.