Twee informateurs in Dongen

Geboren Limburger Kortmann (70) was van 1982 tot 1990 burgemeester van Baarle-Nassau. Daarna verkaste hij naar Oisterwijk, waar hij tot 2009 de burgemeestersketting droeg. Ook is hij waarnemend burgemeester in Waalre en Best geweest. Momenteel is hij voorzitter van Streekraad het Groene Woud & De Meijerij.

Joost van Huijgevoort (72) was vier jaar geleden ook informateur in Dongen. Eerder was hij directeur van de Diamantgroep en raadslid in Tilburg, voor het CDA en Democratisch Actief Tilburg.