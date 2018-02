Twee inbrekers op heterdaad betrapt bij woninginbraak Bouwlingstraat Oosterhout

Meer handhavers in Oosterhoutse wijken

15:31 OOSTERHOUT - Oosterhout gaat komend jaar flink meer handhavers inzetten in de wijken. De boa's moeten samen met onder meer politie en buurtpreventieteams 'problemen in beeld brengen en naar oplossingen zoeken'. De extra uren worden elders weggehaald; zo is er minder tijd voor parkeercontroles in de binnenstad.