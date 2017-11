Twee hennepkwekerijen in Molenschot, drie verdachten schuilen achter hooiberg

Een specialist van het hennepteam van politie, uitgerust met warmtecamera, is ingevlogen. Hoe groot de kwekerij is, is nog niet duidelijk. De ruimte is alleen te bereiken via de zolder, een luik en trappetje naar beneden. De politie is nog volop doende met de zaak en het veilig stellen van de omgeving.

Het controleteam van de drie ABG-gemeenten voert sinds de ambtelijke fusie van de drie gemeenten maandelijks acties uit in het buitengebied. Dit is in lijn met de harde aanpak in Brabant tegen de drugsmisdaad op het platteland waar jaarlijks honderden miljoenen in omgaan. Begin dit jaar is zo een enorm drugslab ontdekt aan het Gorpeind in Baarle-Nassau.