Twee gewonden na ongeluk op A27 bij Nieuwendijk

Woningover­val Oosterhout: ‘Eén geluidje 's nachts en je staat weer naast je bed’

11:21 OOSTERHOUT - Ben Willems werd drie jaar geleden op klaarlichte dag overvallen in zijn woning in Oosterhout. Het is het begin van een nachtmerrie die het leven van het echtpaar Willems tot in hun diepste vezels aantast. ‘Alles is ons afgenomen.’