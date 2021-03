Twee gewonden na botsing tegen boom in Dorst

verkiezingen 2021 VVD veruit de grootste in Drimmelen

3:08 DRIMMELEN - De VVD heeft volgens de voorlopige uitslagen in de gemeente Drimmelen 3,5 procent meer stemmen gehaald dan in 2017. De partij zit daarmee nog steviger in het zadel: 31,3 procent van de inwoners stemde op de liberalen.