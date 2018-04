Twee gewonden bij kop-staartbotsing in Waalwijk

Eiergooier heeft het gemunt op huizen in straat in Rijen

15:37 GILZE EN RIJEN - Een eiergooier heeft het gemunt op woningen aan de Mary Dresselhuysstraat in Rijen. In de afgelopen maanden zijn minstens acht keer woningen bekogeld met eieren. Dat meldt de wijkagente in Rijen-Oost.