Twee gewonden bij frontale botsing in Rijen

Wethouder overtrad de coronare­gels, maar mag blijven: ‘Stevige waarschu­wing is wel op zijn plaats’

9:02 RAAMSDONKSVEER - Ja, hij was fout. Ja, het was uit de hand gelopen. De wethouder in Geertruidenberg die de coronaregels overtrad door tot ver na sluitingstijd bij de tenniskantine te blijven hangen, ging donderdagavond diep door het stof. Opstappen hoefde hij niet. Wel gaf de gemeenteraad een felle waarschuwing: ,,Eens en nooit meer.”