Twee doden gevonden in woning in Made

Sloop voormalige basis­school Peuzelaer in volle gang

12:00 GEERTRUIDENBERG - De bouw van zestien nieuwe woningen op de locatie van voormalige basisschool de Peuzelaer in Geertruidenberg laat niet lang meer op zich wachten. Vijf jaar na de fusie van De Peuzelaer met Het Schrijverke tot de nieuwe school de Vuurvlinder is de sloop van het oude schoolgebouw, waarvan de contouren nog zichtbaar zijn, in volle gang.