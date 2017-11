Twee chalets in Molenschot half jaar op slot vanwege hennepkwekerij

Dit zijn de drie bedrijven die strijden om de Geer­trui­den­berg­se on­der­ne­mers­prijs

15:08 RAAMSDONKSVEER - Drie bedrijven zijn genomineerd voor de MVO-prijs van de gemeente Geertruidenberg: Stomerij Cristal Cleaning, Verschuren Broccoli en Millvision. De MVO-prijs is een waardering voor maatschappelijk verantwoord en duurzaam ondernemen. Eens in de twee jaar wordt de prijs uitgereikt. Een jury beoordeelt de bedrijven, ook is een publieksstemming. De genomineerden in willekeurige volgorde: