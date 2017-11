Twee auto's uitgebrand in Dongen

Wo­ning­cor­po­ra­tie WSG haalt bakzeil in zaak tegen oud-directeur

7 november 'S HERTOGENBOSCH/GEERTRUIDENBERG - De Geertruidenbergse woningcorporatie WSG kan geen schadevergoeding eisen van oud-directeur Peter Span wegens wanbeleid. Dat oordeelde het gerechtshof in Den Bosch dinsdag in het hoger beroep dat WSG tegen Span had aangespannen. Het hof bevestigt daarmee een uitspraak van de rechtbank Breda van oktober 2013.