Twee auto's in brand op parkeerplaats in Oosterhout

Pris­ma-vrij­wil­li­ger over adres-misbruik Jespers: 'Het gaat om beïnvloedbare mensen'

29 maart OOSTERHOUT - Ja, ze keek wel even raar op toen ze een flyer van Ad Jespers van Gemeentebelangen in haar brievenbus vond. De Oosterhoutse Annemiek Eggermont ontving er wel meer de weken voor de verkiezingen, maar: ,,Deze zat in een envelop, inclusief sticker met mijn adresgegevens erop. Dat is natuurlijk gek.''