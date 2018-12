Twee auto's branden volledig uit op terrein van veroordeelde wapenhandelaar Jan B.

COLUMN Dit moet Rico doen om geen saaie actieheld te worden: filmtips voor de kickboks­kam­pi­oen

28 december 2019 wordt een goed jaar voor Rico Verhoeven. Die debuteert als hoofdrolspeler in een actiefilm, en dat wordt gewoon­­ een succes. De King of Kickboxing is ervoor geknipt. Zachtaardig in het dagelijks leven, genadeloos hard in het gevecht.