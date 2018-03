Twee auto's botsen in Waalwijk

Thema schuilen centraal bij groot kunstproject in Sint-Jans­ba­si­liek Oosterhout

8:00 OOSTERHOUT - In de schoot van je moeder, een slaapzak of de Sint Jansbasiliek. Schuilen, waar doe je dat anno 2018? Met die vraag gingen studenten, dansers en musici aan de slag. Het resultaat presenteren zij 8, 9 en 10 maart in de St. Jan op de markt in Oosterhout waar de interactieve expositie 'Shelter' plaatsvindt.