Twee auto's botsen frontaal tegen elkaar in Dorst

Zorgen over beschik­baar­heid wijkagent in Oosterhout

11:47 OOSTERHOUT - GroenLinks maakt zich zorgen over de beschikbaarheid van de wijkagent in Oosterhout. Dat schrijft raadslid Gökhan Demir in een brief aan het college van B en W. Aanleiding is de berichtgeving in deze krant over de inzet van wijkagenten in Brabant: zij zouden steeds vaker gevraagd worden om de wijk in te ruilen voor een dienst in de noodhulp.