Twaalf lintjes in gemeente Drimmelen

Ad Vissers uit Made is al 42 jaar vrijwilliger. Hij startte in 1980 bij voetbalvereniging de Madese Boys als leider van het eerste en tweede elftal. Sinds 1990 is hij penningmeester van de Business Club van Madese Boys. Ook is hij sinds 1997 penningmeester van Harmonie en Tamboerkorps Sint Ceacilia.

Roel Voogt uit Terheijden is sinds 1970 vrijwilliger bij S.V. Terheijden. Hij was onder meer trainer, leider van de pupillen, voorman van de parkcommissie en bestuurslid. Ook is hij enkele jaren actief geweest voor de Vijf Heiligen Parochie en is hij vrijwilliger bij Heemkundekring De Vlasselt.

Ko Hoevenaar uit Lage Zwaluwe is sinds 1986 bestuurslid van watersportvereniging Noorderklip. Ook zette hij zich van 2012 tot 2020 in voor Koninklijke IJsclub Lage Zwaluwe. Sinds 2018 is hij bestuurslid en voorzitter van de politieke partij Combinatie Algemeen Belang (CAB) Drimmelen.

Frans van Mook uit Made is 38 jaar bestuurslid van het Mades Mannenkoor. Hij beheert de ledenadministratie en archiveert de muziekstukken. Ook is hij sinds 1999 vrijwilliger bij Welzijn Groep Made. Bovendien coördineert Van Mook biljartcompetities waarin zo’n honderd deelnemers meespelen.

Elzeliek Damen – Driesen uit Terheijden was van 1987 tot 2007 vrijwilliger bij de Maag Lever Darm Stichting. Ze organiseerde de collecte in Terheijden. Tot 2018 collecteerde ze ook voor andere goede doelen. Ook was ze actief voor de lokale EHBO-vereniging en zorgorganisatie ‘t Gruytveld (Sovak).

Nell Hendriks – De Zeeuw uit Made is sinds 1993 mantelzorger en ondersteuner voor meerdere mensen. Van 1998 tot 2018 was ze penningmeester van de Stichting Vrienden van de Harmonie St. Caecilia in Made. Ook was ze senior expert voor PUM, een organisatie voor ontwikkelingssamenwerking.

Johan van der Made uit Wagenberg is 36 jaar betrokken geweest bij Stichting Heemkundekring De Vlasselt in Terheijden. Hij was medeoprichter, bestuurslid en redacteur. Van 2009 tot 2016 gaf hij computerles aan senioren. Momenteel is hij onder meer vrijwilliger Regionaal Archief Tilburg.

Martien van Oers uit Terheijden is sinds 1978 vrijwilliger bij muziekvereniging Fidelis in Breda. Hij was onder meer voorzitter en organiseerde concerten. Nog steeds zet hij zich in voor educatie van jonge muzikanten. In 1972 richtte hij met andere muzikanten het Bredase blaaskapel ‘De Fiepers’ op.

Nico Vermeulen uit Terheijden is sinds 2013 vrijwilliger bij het Witte Kerkje in Terheijden, waar hij concerten organiseert. In het verleden was hij onder meer redacteur van ‘Rondom de Toren’, oprichter van ‘Terheijdens Theater’, coach bij S.V. Terheijden en voorzitter van Groen Drimmelen.

Bert Ligtvoet uit Made is sinds 1960 vrijwilliger bij voetbalvereniging Madese Boys uit Made. Hij was onder meer hoofd bouwbegeleiding, grensrechter, elftalleider en materiaalman. Sinds 2012 is hij klusjesman bij de vereniging. In 2019 hielp hij bij de aanleg van de nieuwe jeu de boulesbaan.

Gijs Broeders uit Made is van 1990 tot en met maart 2022 actief geweest in de lokale politiek. Eerst was hij raadslid en wethouder in de voormalige gemeente Hooge & Lage Zwaluwe. Vanaf 1994 was hij in verschillende periodes raadslid voor de gemeente Drimmelen. Van 2002 tot en met 2006 was hij ook wethouder.

Michiel Peeters uit Made is verslaggever voor weekblad ‘t Carillon. Ook is hij mantelzorger voor zijn echtgenote, vrijwilliger voor wielervereniging WSVP, juryvoorzitter van het sauwelgala en bestuurslid van buurtvereniging De Kaiweg en De May Kwist. Voorheen zette hij zich in voor de profronde van Made.