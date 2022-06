Tussen de cactussen in de kantine knipt Oosterhout de band door met de Chinese zusterstad

Buschauf­feurs Arriva gaan staken: ‘Geen of nauwelijks bussen op woensdag’

BREDA/OOSTERHOUT - Er rijden woensdag mogelijk geen of nauwelijks bussen in Breda en Oosterhout. De chauffeurs bij Arriva gaan staken. Het is op dit moment nog niet bekend of alle busritten geschrapt worden.

30 mei