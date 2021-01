Tussen de 10 en 14 jaar zijn en dan al relschoppen, hoe kan dat?

Alle 40 woningen in centrum­plan Gilze binnen drie maanden verkocht

21 januari GILZE - De 6 woningen en 34 appartementen die in fase 1 van het centrumplan Gilze, Heerehoeve, komen zijn binnen drie maanden verkocht. ,,Voor een deel van de woningen hebben we moeten dobbelen. We hopen in het tweede kwartaal te kunnen beginnen met bouwen", zegt directeur Toin Meeuwsen van Alphons Coolen Bouw.