Tuintjestumult Gilze: wethouder mikt op een ‘prachtig gedragen plan’

GILZE - Een ‘duurzame oplossing’ waarmee de onduidelijkheid rond de voortuinen van de bewoners van de Burgemeester van Poppelstraat in Gilze voor eens en altijd uit de wereld is geholpen. Dat is wat verantwoordelijk wethouder Sandra Diepstraten betreft de inzet van overleg tussen een werkgroep van de bewoners en de gemeente Gilze en Rijen.

De gemeente is al geruime tijd doende tot een plan te komen om de riolering onder de Van Poppelstraat te vernieuwen en de straat opnieuw in te richten. Voor de plannen moet een deel van de voortuinen, die bij bewoners al tientallen jaren in gebruik zijn, worden opgeofferd.

En dat is tegen het zere been van inwoners, zo bleek twee weken geleden toen ze hierover hun onvrede tegen deze krant kenbaar maakten.

Quote Ik hoop dat we tot een prachtig gedragen plan komen

De gemeente heeft de kwestie (juridisch) laten uitzoeken en concludeert dat de voortuinen gemeentegrond is. Van verjaring, zoals bewoners stellen, is evenmin sprake, omdat de bewoners hun voortuinen niet met hekken hebben afgesloten. ,,Veel bewoners wisten of hadden kunnen weten dat de grond van de gemeente is”, aldus Diepstraten eerder deze week tijdens de commissie Ruimte na vragen van alle raadsfracties over de kwestie.

Diverse partijen drongen er bij de wethouder op aan tot een gedragen oplossing te komen. En het vooral niet op een juridisch gevecht te laten aankomen. Diepstraten benadrukte dat er achttien mensen in de werkgroep zitten en dat het doel is om het juist niet te juridiseren. ,,Ik hoop dat we tot een prachtig gedragen plan komen”, zei de wethouder.

Lees meer onder de foto

Volledig scherm De herinrichting van de Burgemeester van Poppelstraat is het gespreksonderwerp van de dag. © Pix4Profs/ Ramon Mangold

Ze zet erop in de overgebleven grond van de tuintjes over te dragen aan de bewoners. Om dat allemaal goed te regelen is ongeveer een ton euro extra nodig. ,,Dat komt omdat voor iedere bewoner dit vastgelegd moet worden.”

Welke prijs ze moeten neertellen voor de grond, weet ze nog niet. ,,Maar het zal hooguit een tegemoetkoming in de juridische kosten zijn”, aldus Diepstraten. Ook zijn er ideeën over hoe de bewoners te compenseren voor hun ongerief. Bijvoorbeeld door meubilair of bomen uit hun voortuinen tijdelijk op te slaan en bijvoorbeeld struiken beschikbaar te stellen die in hun tuinen worden gezet.

Keuzemodel

Een aantal bewoners tekende eerder een gebruikersovereenkomst met de gemeente over hun voortuin. Ad Haagh (CDA) opperde of het mogelijk is om er een keuzemodel van te maken en mensen die de grond niet willen kopen deze optie voor te schotelen.

Maar daar voelde Diepstraten helemaal niets voor. ,,We zetten juist in op een eenduidige oplossing om de kwestie voor eens en altijd goed te regelen.”