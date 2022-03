Tuintjeseigenaren na 60 jaar in het geweer: ‘Waarom moeten we nu plots betalen voor deze grond?’

Vrouwen zijn populair bij Oosterhout­se verkiezin­gen: ‘Het is nu een saaie oudemannen­ben­de’

OOSTERHOUT - Vrouwelijke kandidaten zijn populair bij de gemeenteraadsverkiezingen in Oosterhout. Duidelijk is dat veel voorkeursstemmen in die gemeente naar vrouwen gaan. ,,Het moet korter en leuker in de raad.”

18 maart