Tuinparadijs in Oosterhout vol lieveheersbeestjes

Van buitenaf valt er niet veel te zien van de paradijselijke natuurtuin van de zusters aan de Zandheuvel. Alleen de volgroene lindebomen torenen als bewakers van het onzichtbare leven boven de muren van Onze Lieve Vrouwe Abdij uit. Binnen het complex krioelt het van het leven. ‘Ik zit helemaal onder de lieveheersbeestjes.’ Een uitroep van de appel plukkende zusters die de vaste hovenier Gert Versteeg als muziek in de oren klinkt. Versteeg past sinds 2011 de principes van het voedselbos toe op het landgoed van bijna tien hectare. In een voedselbos worden landbouw en natuur op duurzame wijze gecombineerd. Zo worden luizen bestreden door lieveheersbeestjes. Versteeg: ,,Een lieveheersbeestje eet in zijn leven 5.000 tot 6.000 luizen. Ook de oorwurm is nuttig. Die eet alles wat op de appel zit. Zodra de appels in de kisten liggen, kruipen ze eruit.”