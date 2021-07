Tuinman Siep draagt bij aan een groener Oosterhout: ‘Het fleurt echt op’

Aantal coronapa­tiën­ten in West-Brabantse ziekenhui­zen blijft stabiel

15 juli BREDA/ROOSENDAAL - Het aantal coronapatiënten in de West-Brabantse ziekenhuizen is stabiel, ondanks de toename van het aantal besmettingen door de deltavariant. Dit in tegenstelling tot landelijke cijfers, die spreken van een ‘forse toename’ sinds woensdag.