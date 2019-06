Tuinders Plukmade willen biomassa-installatie

De biomassa-installatie komt op het erf van Kwekerij Meer Camp aan de Plukmadeseweg en voorziet in ongeveer de helft van de warmtebehoefte van het glastuinbouwgebied. Om hiermee energie op te wekken wordt onbehandeld snoeihout en resthout verbrand. Dit komt uit plantsoenen en bossen binnen een straal van 150 kilometer rond Plukmade. De glastuinbouw is een energie-intensieve sector en de tuinders willen daarom het gebruik van fossiele brandstoffen verminderen. Ook is de aanleg van de installatie voor hen een manier om te voldoen aan de duurzaamheidseisen van consumenten en supermarkten.

Restwarmte

In 2025 moet de Amercentrale volledig op biomassa draaien. De technische en economische haalbaarheid daarvan zijn echter nog onzeker. Daarom werken zeventien partijen, waaronder de gemeente Drimmelen en de Energiewerkgroep Glastuinders Plukmade, samen aan de decentralisatie en verduurzaming van het regionale warmtenet. Het ontwikkelen van de biomassa-installatie is een van de 27 projecten. Ook wordt onderzocht of een geothermiebron in Made haalbaar is.