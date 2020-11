Tuf Recycling voor Kerst ‘volledig geruimd’

presidentsverkiezingen Dit is waarom zij dol zijn op Amerika: ‘Het mooiste wat ik kan bereiken, is me daar vestigen’

29 oktober WEST-BRABANT - Michel verzamelt Amerikaanse politiepetten, Eline is dol op de manier hoe ze daar politiek bedrijven en Milan wil niets liever dan emigreren. Samen hebben ze één ding gemeen: ze zijn alle drie dol op Amerika. We spreken deze drie West-Brabanders in aanloop naar de presidentsverkiezingen van 3 november.