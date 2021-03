Trouwen in Oosterhout wordt goedkoper: ‘Meer ruimte voor persoonlijke keuzes’

Al enkele maanden zijn de trouwleges in de gemeente Oosterhout een punt van discussie, aangezwengeld door D66 en enkele trouwlocaties buiten het stadhuis. Trouwen kon met name in het weekend flink in de papieren lopen, waarbij het sluiten van een huwelijk op zondag zelfs boven de 1.000 euro kon uitkomen. Veel te veel en niet goed uitlegbaar, zo schreven diverse trouwlocaties eerder in een brief aan de gemeente Oosterhout.