Trouwen in Oosterhout moet goedkoper volgens D66 en de VVD: ‘Geen klachten is geen excuus’

Volgens Marleen Helsloot (D66) heeft de gemeente niet goed geluisterd. ,,We vroegen begin dit jaar aan wethouder Marcel Willemsen om een kostenoverzicht van wat de gemeente kwijt is aan een huwelijksvoltrekking. We kregen vervolgens een brief met daarin de prijzen en het antwoord dat inwoners nooit hebben geklaagd hierover", aldus Helsloot.