Trouwen bij Het Houtse Meer wordt nog makkelijker

We kregen enkele weken geleden een verzoek of we een officiële trouwlocatie willen zijn. Natuurlijk willen we dat", zegt Martin van der Zee van Het Houtse Meer. Bij zijn zaak trouwen jaarlijks al veel mensen, het is met afstand de populairste trouwlocatie in Oosterhout. ,,Gemiddeld negentig tot honderd bruiloften op een jaar." De status van officiële trouwlocatie maakt het nog een stukje makkelijker. ,,Omdat we die status nog niet hadden, moest elke keer opnieuw een vergunning worden aangevraagd voor een bruiloft. Dit hoeft nu niet meer."